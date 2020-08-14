СМИ: на предприятиях Белоруссии проходят массовые митинги против насилия

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Митинги и встречи рабочих с руководством проходят на ряде крупных предприятий Белоруссии. Об этом сообщает в пятницу белорусское издание Onliner , по данным которого, участники акций протеста выдвигают лозунги за честные выборы и против насилия.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии. Главное

Многолюдный митинг проходит на Белорусском металлургическом заводе. На данный момент забастовки на предприятии нет, завод продолжает работать, производство не остановлено, передает Onliner.

На Минском тракторном заводе (МТЗ) прошла встреча рабочих с руководством. К людям вышли генеральный директор предприятия, его заместитель и председатель профсоюзного комитета. Митинг и встреча рабочих с дирекцией прошли также на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). По словам одного из работников, встреча проходила не только по инициативе работников, но и руководства.

Тысячи людей собрались на территории Минского автомобильного завода (МАЗ) на встречу с руководством предприятия. Как рассказал Onliner один из сотрудников, генеральный директор предприятия пообещал по возможности помочь освободить задержанных сотрудников МАЗа и их родственников.

Митинг состоялся также на предприятии "Гродно Азот", в котором, по данным Onliner, приняли участие несколько сотен людей. К участникам акции для беседы вышло все руководство завода.