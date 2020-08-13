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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Что происходит на предприятиях в Белоруссии. Главное

Сборочный цех завода "Белаз"
© Виктор Драчев/ТАСС, архив
СМИ уже несколько дней сообщают о забастовках на крупных заводах. На предприятиях эту информацию опровергают

На протяжении нескольких дней в интернете появляется информация о забастовках на некоторых крупных промышленных предприятиях Белоруссии, а также призывы к трудовым коллективам не выходить на работу. На самих предприятиях эту информацию опровергают.

  • Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что заявления о возможных забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки". По его словам, ситуация в промышленном комплексе совершенно спокойная.
  • После того, как в некоторых Telegram-каналах появилось видео с завода "Белаз", где видно, как по его территории идет большая колонна работников и выражает недовольство результатами выборов, а горожане за пределами завода аплодируют им, в пресс-службе предприятия сообщили, что никакой забастовки на заводе нет, производство не останавливалось.
  • Портал tut.by при этом сообщал, что несколько сотен сотрудников "Белаза" приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино, где расположено предприятие.
  • Позднее портал передал, что работники "Белаза", якобы принимавшие участие в митинге, вернулись на рабочие места после того, как мэр города Жодино согласился встретиться с ними. 
  • Гендиректор Минского автомобильного завода (МАЗ) Валерий Иванкович утверждал, что его предприятие работает штатно. Конвейер работает в две смены, никаких волнений в коллективе нет, заявил Иванкович. Однако, по данным интернет-издания Onliner, работники собирались на акцию и разошлись после того как договорились встретиться с руководством.
  • Onliner сообщает также о митингах на минском заводе "Интеграл", производящем микросхемы. "Забастовки нет, была проведена встреча активных работников с представителем профсоюза и выдвижение своих вопросов и требований. Пожелания были записаны, теперь ждем письменного ответа на составленное письмо и встречи с каким-то представителем", - рассказал изданию один из сотрудников предприятия.
  • На Минском электротехническом заводе информацию о забастовке назвали "фейком и вбросом". При этом корреспонденты tut.by насчитали там до 200 митингующих.
  • Опровергла сообщения о забастовках и администрация Жабиновского сахарного завода. Она заявила, что предприятие продолжает подготовку к пуску для переработки сахарной свеклы урожая 2020 года
  • В пресс-службе Минского тракторного завода (МТЗ) также сказали, что предприятие работает в штатном режиме.
  • Распространявшуюся в интернете информацию о забастовках опровергли и в концерне "Беллесбумпром". По данным пресс-службы концерна, его предприятия работают в плановом режиме, а все трудовые коллективы "настроены на созидание и мирный труд".
  • В соцсетях появлялись видео с митингами, снятые якобы на предприятии "Гродно Азот" и на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Комментариями руководства предприятий ТАСС пока не располагает.
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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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