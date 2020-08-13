Работники "Белаза" вновь вышли на митинг

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Работники белорусского завода "Белаз", уже принимавшие днем участие в митинге, вечером в четверг вновь вышли на улицу в городе Жодино, где расположено предприятие. Прямую трансляцию оттуда ведет ряд белорусских негосударственных сетевых каналов.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии. Главное

К митингующим приехал мэр города Дмитрий Заблоцкий. Собравшиеся требуют от него гарантий неприменения насилия в отношении мирных акций и освобождения задержанных ранее людей. Многие выступающие на импровизированном митинге выражают несогласие с результатами прошедших в воскресенье президентских выборов.

В четверг днем несколько сотен сотрудников завода "Белаз" приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Ситуацию удалось урегулировать после того, как мэр пообещал вновь встретиться с жителями вечером.

ОАО "Белаз" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.