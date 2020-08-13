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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Работники "Белаза" вновь вышли на митинг

К митингующим приехал мэр города Жодино Дмитрий Заблоцкий
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© Виктор Драчев/ТАСС, архив

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Работники белорусского завода "Белаз", уже принимавшие днем участие в митинге, вечером в четверг вновь вышли на улицу в городе Жодино, где расположено предприятие. Прямую трансляцию оттуда ведет ряд белорусских негосударственных сетевых каналов.

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К митингующим приехал мэр города Дмитрий Заблоцкий. Собравшиеся требуют от него гарантий неприменения насилия в отношении мирных акций и освобождения задержанных ранее людей. Многие выступающие на импровизированном митинге выражают несогласие с результатами прошедших в воскресенье президентских выборов.

В четверг днем несколько сотен сотрудников завода "Белаз" приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Ситуацию удалось урегулировать после того, как мэр пообещал вновь встретиться с жителями вечером.

ОАО "Белаз" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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