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В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали 64 журналиста

В Белорусской ассоциации журналистов отметили, что некоторых представителей СМИ уже отпустили и депортировали из страны

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусские силовые структуры с 9 по 12 августа задержали 64 журналистов, освещающих протестные акции после выборов президента. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в четверг.

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По данным БАЖ, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20, 11 августа - 12, 12 августа - восемь задержаний. Среди задержанных представители белорусских средств массовой информации, журналисты ряда других стран, в том числе России и Украины. Некоторые представители СМИ уже отпущены и депортированы из страны.

Стало также известно, что несколько ведущих и журналистов написали заявления об увольнении из государственных белорусских СМИ. Они сообщили об этом на своих страницах в соцсетях. Самые известные из них - ведущий агентства новостей канала "Беларусь-1" Евгений Перлин, политические обозреватель ОНТ Дмитрий Семченко, ведущая СТВ Татьяна Бородкина и радиоведущий Александр Шустер.

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