Координационный совет оппозиции начинает работу в Белоруссии

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Координационный штаб оппозиции начинает работу в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе объединенного штаба оппозиции.

"Сейчас формируется состав членов совета, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы". Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее во вторник назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти.