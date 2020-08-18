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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Координационный совет оппозиции начинает работу в Белоруссии

Как рассчитывают в объединенном штабе оппозиции, совет должен стать "единым представительным органом белорусского общества"

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Координационный штаб оппозиции начинает работу в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе объединенного штаба оппозиции.

"Сейчас формируется состав членов совета, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы". Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее во вторник назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти
Он пообещал принять "адекватные меры" в отношении членов координационного совета оппозиции
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