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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Замглавы МВД Белоруссии заявил, что над задержанными на акциях протеста не издевались

Он отметил, что переговорил с каждым задержанным

ТАСС, 14 августа. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было. Об этом, как передает портал tut.by, Барсуков сообщил в ночь на пятницу, когда приехал к изолятору временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в белорусской столице.

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"Издевательств никаких не было", - заявил замминистра журналистам. "Я с каждым переговорил", - добавил он.

В четверг вечером глава МВД Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении задержанных. Барсуков в свою очередь заявил, что все находящиеся в ИВС на Окрестина выйдут на свободу до 06:00 пятницы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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