Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Жители Литвы выстроились в воскресенье в живую 35-километровую цепочку от Вильнюса до границы с Белоруссией в знак солидарности с протестующими в соседней стране после прошедших там президентских выборов. Об этом сообщил журналист Андрюс Тапинас, являющийся одним из организаторов акции.

"По нашим подсчетам, в акции солидарности "Путь к свободе" участвовало около 50 тыс. человек, которые символически взялись за руки, поддерживая друг друга", - сказал он в эфире национального гостелерадио LRT.

Начало этой живой цепи было на Кафедральной площади в центре столицы балтийской республики, а протянулась она до контрольно-пропускного пункта "Медининкай" на литовско-белорусской границе, расстояние до которого от Вильнюса составляет около 35 км.

В акции принял участие президент Литвы Гитанас Науседа. "Поддерживаем белорусский народ и возвращаем своего рода исторический долг, когда нам 30 лет назад [в борьбе за независимость Литвы] помогли люди доброй воли разных стран", - сказал он журналистам, прибыв на место, где встал в живую цепь.

Ровно 31 год назад аналогичное мероприятие, получившее название "Балтийский путь", организовали стремившиеся к независимости Литва, Латвия и Эстония. 23 августа 1989 года их жители провели массовую акцию, приуроченную к 50-летию подписания пакта Молотова - Риббентропа, одним из последствий которого стала потеря странами Балтии государственной независимости. В "Балтийском пути" участвовало около 2 млн человек, взявшихся за руки и вставших в живую цепь от Вильнюса до Риги и Таллина.