Акции протеста на площади Независимости в Минске завершилась без задержаний

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Мирная акция протеста на площади Независимости в Минске организованная во вторник несогласными с результатами недавних президентских выборов в Белоруссии, в которой приняли участие порядка 200 человек, завершилась. Как передает корреспондент ТАСС, выступления обошлись без задержаний.

Участники акции, среди которых большинство составляли женщины, водили хороводы, исполняли народные песни, в том числе белорусскую колыбельную "Калыханка". За всем этим наблюдали около 30 сотрудников правоохранительных органов, неподалеку были припаркованы три автозака.

Завершив танцы, группа протестующих стала постепенно расходиться. Мужчины благодарили женщин за то, что те окружали их "защитным кольцом". Многие кричали ОМОНу: "Мы идем домой! До завтра!" После этого правоохранители проследовали в автозаки, и в дальнейшем сопровождали движущуюся по проспекту Независимости колонну протестующих. Многие держались за руки вплоть до площади Победы.