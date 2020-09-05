Тихановская не считает люстрацию необходимой в случае смены власти в Белоруссии

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступает против того, чтобы проводить люстрацию, если власть в республике сменится. Такую позицию она изложила в субботу, отвечая на вопросы в ходе прямого эфира на Youtube-канале " Страна для жизни ".

"Я считаю, что у власти наверняка много хороших специалистов. Они уже много лет находятся в управляющих органах, и наверняка этот опыт необходим стране. Я уверена, что, когда власть сменится, основные должности будут заниматься теми же людьми", - сказала Тихановская. Вместе с тем она считает, что те, кто "совершал преступления против народа и отдавал преступные приказы", должны быть привлечены к ответственности.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.