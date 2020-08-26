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Кризис в Белоруссии

СМИ: в 20 избирательных округах Минска началась процедура отзыва депутатов парламента

Избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать нужное количество подписей

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Жители Белоруссии начали после призыва оппозиции процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска. Об этом в среду сообщило интернет-издание tut.by.

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По его сведениям, в 20 избирательных округах Минска уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей. Отмечается, что избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать нужное количество подписей и подать соответствующее заявление в сельсовет для проведения собрания, на котором жители выскажутся за или против отзыва депутата от своего округа.

Накануне член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в видеообращении напомнил гражданам о праве отзыва мандатов утративших доверие избирателей депутатов парламента или местных советов. Координационный совет уже неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов.

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