СМИ: в 20 избирательных округах Минска началась процедура отзыва депутатов парламента

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Жители Белоруссии начали после призыва оппозиции процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска. Об этом в среду сообщило интернет-издание tut.by .

По его сведениям, в 20 избирательных округах Минска уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей. Отмечается, что избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать нужное количество подписей и подать соответствующее заявление в сельсовет для проведения собрания, на котором жители выскажутся за или против отзыва депутата от своего округа.

Накануне член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в видеообращении напомнил гражданам о праве отзыва мандатов утративших доверие избирателей депутатов парламента или местных советов. Координационный совет уже неоднократно призывал граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов.