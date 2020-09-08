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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что протестующие не знают, какой была Белоруссия 20 лет назад

Еще часть протестующих, по мнению белорусского лидера, забыла, какой была страна

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему обидно из-за ситуации с протестами в стране, при этом, по его словам, большая часть выходящих на улицы людей не помнит, какой была страна 20 лет назад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

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"По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла", - приводит Бабаян слова Лукашенко.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. Согласно результатам последних президентских выборов, которые состоялись 9 августа, он был переизбран на шестой срок, получив 80,10% голосов.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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