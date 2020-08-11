Глава МИД Литвы считает, что Тихановская сделала свое обращение под давлением

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, приехавшая во вторник в Литву, записала видеообращение, находясь еще в своей стране, испытывая определенное психологическое давление. Такое мнение высказал на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Допускаю, что когда испытываешь давление, то и заявления [делаешь] соответствующие", - сказал он.

В видеообращении, которое было опубликовано во вторник на портале tut.by, Тихановская призвала своих сторонников уважать закон и не выходить на площади. "Тревогу [Тихановской] за своих детей по-человечески можно понять, но я нисколько не сомневаюсь, что для нее важна и судьба страны, лидером которой она в некотором смысле стала, хотя и не планировала этого", - утверждал Линкявичюс.

Как отметил глава МИД, он не станет говорить за Тихановскую, которая на пресс-конференции присутствовать не смогла, так как должна пройти 14-дневную самоизоляцию. "Не хочу говорить за нее, но она никогда не призывала к агрессивным мерам и всегда старалась уберечь людей от насилия", - отметил он. Министр не стал делать прогнозы относительно дальнейших высказываний Тихановской. "Что она захочет сказать, то и скажет", - подчеркнул он.