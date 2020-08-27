На площадь Независимости в Минске вышли несколько тысяч человек

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии в четверг вечером вновь собрались на площади Независимости в Минске, которая стала в последние дни традиционным местом акций протеста, передает корреспондент ТАСС.

На площади уже около тысячи человек. Сюда подходит колонна из еще около двух тысяч человек, ранее выдвинувшихся с площади Свободы. В колонне много верующих, вышедших со службы из католического костела и православного храма.

Как сообщает корреспондент ТАСС, ОМОН начал вытеснять участников акции протеста с площади Независимости. Милиция предупреждает о незаконности акции. "Вы провоцируете на активные действия, применение физической силы и спецсредств", - заявляют в мегафон.

При этом собравшихся журналистов попросили отойти в сторону. Силовых методов ОМОН не применяет, силовики выстроились в цепь и вытесняют собравшихся с площади.