Оппозиция Белоруссии настаивает на проведении до 15 сентября новых выборов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Белоруссии настаивает на проведении в стране до 15 сентября новых выборов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении штаба находящегося под арестом незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

"Объявить новые, честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", - отмечается в заявлении.

Штаб Бабарико также призывает власти "немедленно прекратить применение физической силы и задержания, выпустить всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях и протестах" без судов, штрафов и с выплатой компенсаций.