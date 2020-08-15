В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акции протеста

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч белорусов, собравшихся в субботу в полдень на Пушкинской площади в Минске, почтили минутой молчания погибшего в этом месте в начале недели участника протестных акций. Остановившиеся машины прекратили сигналить. Люди подняли вверх сжатые кулаки.

По оценке корр. ТАСС, там находятся несколько сотен человек. В руках они держат цветы. Сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию. Обстановка спокойная.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Вечером 14 августа у Дома правительства в центре Минска состоялся многотысячный митинг. Милиция в ситуацию не вмешивалась.