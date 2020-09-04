Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию

"Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию "на земле", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза всемирной организации по "формуле Арриа".

"Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных, деспотично удерживаемых, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северенца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского, Миколу Статкевича, и десятки других арестованных лидеров гражданского общества", - добавила она.

Оппозиционерка также потребовала от властей Белоруссии прекратить запугивание членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции - Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака.

Призыв к санкциям

Тихановская призвала международное сообщество использовать санкции в отношении представителей белорусской власти, которые, по ее словам, допустили нарушения на выборах и совершили преступления против человечности.

"ООН была создана как официальный орган всего международного сообщества в целях продвижения уважения к правам и фундаментальным свободам человека, - констатировала она. - В 1945-м Беларусь была в числе стран - основательниц ООН. Сейчас нам, белорусскому народу, нужна помощь ООН чтобы остановить нарушение прав человека и циничное игнорирование человеческого достоинства в центре Европы".

Тихановская также выступила с утверждением, что президент республики Александр Лукашенко, "больше не представляет Беларусь". Помимо этого, она указала на то, что оппозиция готова к переговорам со "всеми партиями и странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси".

Формат заседания

Заседание по ситуации в Белоруссии проходит по "формуле Арриа", то есть носит неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Любой член Совета Безопасности может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.

Обсуждение ситуации в Белоруссии проводится по инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета в 2020-2021 годах. Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу выступает в качестве председателя заседания.

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