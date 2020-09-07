Лукашенко заявил, что события после выборов вскрыли недостатки в системах управления

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. События в Белоруссии во время и после выборов главы государства вскрыли недостатки в системах управления в стране и работе некоторых органов власти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

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"Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти", - приводит слова президента агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что из этих событий необходимо извлечь уроки.

"Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?" - спросил он.