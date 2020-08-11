Парламент Белоруссии осудил попытки дестабилизации ситуации в стране

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Парламент Белоруссии категорически осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в стране и считает адекватными действия правоохранительных органов в отношении протестующих. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, передает БелТА .

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - сказано в заявлении.

Согласно заявлению парламентариев, активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов "в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу".

"Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность", - говорится в заявлении.