"Цепи солидарности". В городах Белоруссии женщины выходят на мирные протесты

Жительницы Гомеля, как сообщает информационный портал Onliner , прошли по центральным улицам города и встали живой цепью у городского цирка. Кроме цветов, в этот раз они держали портреты пропавших, чтобы привлечь внимание к тому, что о судьбе многих участников ночных событий нет информации уже несколько дней. Родственники собираются у стен РУВД в надежде узнать, где находятся их близкие.

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Во многих городах Белоруссии в четверг прошли акции солидарности с задержанными и пострадавшими во время протестов и столкновений с силовиками. Люди выходили на улицы, выстраивались в живые цепи - так называемые цепи солидарности - собирались на площадях, центральных проспектах или у знаковых мест. Многие держали в руках цветы, ставшие символом мирного протеста и неприятия насилия. Большинство участвующих в таких акциях - женщины.

Разыскивают своих родных и женщины в Лиде. Они выстроились у здания райисполкома. Многие пришли с детьми. Собравшиеся выдвинули требование к силовикам - выйти на переговоры. "В 22:00 (совпадает с мск) у нас должны состояться переговоры с властями, с милицией, с ГАИ. Мы выдвинули им требование. Они должны приехать к нам на переговоры. Если этого не случится и они не согласятся на наши требования, значит, мы остаемся стоять. Мужчин здесь быть не должно. Мы должны сами защитить своих детей и своих мужчин", - говорит на размещенном на портале Onliner видео одна из организаторов акции. Слышно, как проезжающие мимо автомобилисты гудками выражают солидарность.

Внезапное благоустройство

В некоторых городах власти стараются под любыми предлогами вытеснить людей с улиц. По информации СМИ, в центре Борисова, где собралась "цепь солидарности", через 40 минут начались ремонтные работы, в результате площадь перекрыли.

В Гомеле коммунальщики убрали с Советской улицы массивные цветочные клумбы. Фрагменты городского благоустройства в последние дни часто используются демонстрантами: они сооружают баррикады из мусорных баков и поломанных скамеек или закидывают силовиков обломками тротуарной плитки.

"Цепь солидарности" по всей стране

Девушки с цветами прошли в четверг по улицам Могилева, Витебска, Гродно, Кобрина и других городов. Большинство из них были в белой одежде или с белыми аксессуарами. На размещенных в интернете видео слышно, как их приветствуют проезжающие мимо автомобилисты.

Особенностью проходивших в четверг акций стало большое число детей, в том числе грудных. Многие женщины приносили мягкие игрушки. Жительницы Светлогорска вышли на акцию с белыми воздушными шарами.