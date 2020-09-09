Лукашенко предложил перераспределить полномочия между органами власти в новой конституции

"Я просто так не уйду". Что сказал Лукашенко в интервью российским СМИ

"Вы знаете, некоторые политические [деятели], особенно представители политических партий отдельных, подчеркиваю - отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить - и Россия, и Беларусь, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, которое передает в среду телеканал RT.

Президент пояснил, что многие президенты "колоссальны" по объему. "Надо передавать губернаторам, надо передавать парламенту, может быть надо структуру менять, вот недавно мы с председателем Верховного суда, очень опытный человек, обсуждали - ну почему президент должен утверждать, назначать всех судей. От районного суда до суда верховного? Не обязательно. Там надо областные суды, районные, городские, там на месте надо формировать их. Верховный суд - да, это как и в России, и в Казахстане, там в других, это дело президента", - продолжил он.

По мнению белорусского лидера, парламент "надо загрузить по-настоящему". "Но условие одно: получил полномочия - отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти, у нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить", - сказал Лукашенко.

Также, по его словам, вопросы безопасности и обороны должны оставаться в ведении президента. "Может, еще какие-то там полномочия, кадровые вопросы и так далее", - добавил президент.

Полномочия президента

Лукашенко заявил, что основными полномочиями главы государства в республике должны быть контроль за ветвями власти и обороной государства.

"Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти: у нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это его основные полномочия. И оборона, я так думаю. Оборона и безопасность. Ну может еще какие-то там полномочия, в силу кадровых вопросов и так далее", - заявил он.