Белорусский рубль продолжает снижаться на фоне нестабильной политической ситуации в стране

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Белорусский рубль на Белорусской валютно-фондовой бирже в ходе торговой сессии 26 августа продолжил падение на фоне политического кризиса в стране. При этом доллар перекрыл исторический максимум, достигнутый в марте нынешнего года, свидетельствуют данные торгов.

Так, в ходе торгов доллар вырос на 4,55 копейки, до 2,648 рубля, евро подорожал на 5,28 копейки - до 3,129 рубля, российский рубль укрепился на 1,23 копейки, до 3,506 белорусского рубля за 100 российских рублей. Таким образом, чуть более чем за месяц доллар в Белоруссии вырос с 2,39 рубля до почти 2,65 рубля, в итоге белорусская валюта потеряла в цене к американской более 9%.

В таких условиях население стремится себя обезопасить от возможных рисков, среди граждан усилились девальвационные ожидания, значительно возрос спрос на валюту в обменных пунктах банков. Во многих пунктах обмена в среду утром валюта была, но ее быстро скупали.

Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Он призвал принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью. Регулятор также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.