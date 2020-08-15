Оппозиция в Белоруссии 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Белоруссии приступает к формированию координационного совета для трансфера власти в стране. Об этом ТАСС сообщил юрист объединенного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак.

"Мы начали прием заявок с целью включить в состав совета наиболее уважаемых в Белоруссии людей, - сказал он. - Поступило уже более 100 таких заявлений. За выходные дни предложения будут обработаны, и в понедельник мы планируем принять коллегиальное решение".

По его словам, совет не ставит перед собой политических целей. "Мы только обсуждаем создание безопасных условий для трансфера власти, хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало".

В Белоруссии шестой день подряд идут акции протеста. Демонстранты не согласны с объявленными официальными итогами выборов главы государства 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,1% заняла Светлана Тихановская.

Оппозиция заявляет, что она не признает результаты и считает Тихановскую избранным президентом на переходный до новых выборов период.