Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Член президиума координационного совета Ольга Ковалькова покинула Белоруссию минувшей ночью через контрольный пункт на границе с Польшей, перейдя границу пешком. Эту информацию подтвердил в субботу белорусский Государственный пограничный комитет в своем Telegram-канале.

"Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси, - говорится в сообщении. - 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши".

Ранее в субботу канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что Ольга Ковалькова ночью пересекла польскую границу. На пресс-конференции в субботу Ковалькова заявила, что в Белоруссии ей угрожали продолжительным арестом. По ее словам, из следственного изолятора ее вывезли ночью на автомобиле в неизвестном направлении, позднее выяснилось, что ее доставили на КПП "Брузги".

3 сентября стало известно, что суд Центрального района Минска назначил Ковальковой 15 суток административного ареста за проведение несогласованного массового мероприятия. Ранее она уже отбывала 10-дневный арест за аналогичное правонарушение.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.