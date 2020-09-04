В Минске 3 сентября задержали 26 участников несанкционированных акций

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Милиция Минска задержала 3 сентября 26 участников несанкционированных акций протеста. Сообщение об этом размещено в пятницу в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 26 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 7 человек", - говорится в тексте.

По данным ведомства, численность участников протестных акций в целом по стране составила около 850 человек.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.