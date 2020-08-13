Тернопольская область первой на Украине ввела запрет на игорный бизнес

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Тернопольская область первой на Украине запретила ведение игорного бизнеса на своей территории, что стало реакцией местного совета на вступление в силу в стране закона о легализации азартных игр. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный.

"Фракция партии "Батькивщина" предложила внести в повестку дня сессии вопрос о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области. Решение принято", - написал он на странице в Facebook.

По его информации, депутаты, в частности, запретили создание и работу игорных заведений: казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор. Кроме того, они также рекомендовали остальным облсоветам страны поддержать аналогичное решение.

Большая часть положений закона о легализации на Украине азартных игр, которые с 2009 года находились в стране под запретом, в четверг вступила в силу. Закон "О государственном регулировании деятельности об организации и проведении азартных игр" разрешает работу казино, в том числе виртуальных, делать ставки, а также проводить лотереи и игры в покер в интернете. Залы игровых автоматов смогут размещаться исключительно в гостиницах. Участники таких игр должны быть старше 21 года.