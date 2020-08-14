Белорусская железная дорога опровергла информацию об акции протеста сотрудников в Минске

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белорусская железная дорога работает в штатном режиме, внутренние и транзитные перевозки грузов и пассажиров идут по графику. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель компании Юлия Кучинская.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии.

Что происходит на предприятиях в Белоруссии. Главное

"Белорусская железная дорога работает в штатном режиме. Перевозки грузов и пассажиров осуществляются в соответствии с графиком движения поездов", - сообщила она.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что работники Белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста после президентских выборов, где, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, а второе место с 10,09% заняла Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом. Демонстрации переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, по данным МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.