На предприятиях "Белнефтехима" митинги проходят без остановки производства

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Работники ряда предприятий концерна "Белнефтехим" действительно проводят мирные акции протеста, причины внешние, не связанные с экономическими требованиями, производственный процесс не прерывался. Об этом заявил ТАСС в пятницу пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Технологический и производственный процесс на предприятиях нефтехимического комплекса не прекращался. Рабочие коллективы настроены продолжать рабочий процесс", - сказал Тищенко. По его словам, "экономических требований у трудовых коллективов нет, их беспокоят не проблемы производства, причины внешние, а не внутренние". "С коллективами надо договариваться, и ведется работа в контексте того, что останавливать производство с повышенным уровнем опасности нельзя. Это чревато техногенными проблемами", - сказал Тищенко.

Он сообщил, что председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в пятницу встречается с работниками "Гродно Азот", кроме того, практически на каждом предприятии отрасли ("Нафтан", "Могилевхимволокно", гродненском "Химволокно") проходят встречи руководства с работниками.

"Это не забастовка, это митинги, активность и выступления рабочих не связаны с производством, оно не остановлено. Работники отрасли настроены на то, чтобы работоспособность предприятий не нарушалась", - подчеркнул Тищенко. Он обратил внимание на то, что рабочие должны понимать, что например "Гродно Азот" - это градообразующее предприятие, это рабочие места, это экономическая безопасность города и региона.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, заняла второе место - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.