Доход Матвиенко в 2019 году достиг 16,7 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в прошлом году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда .

В 2018 году доход Матвиенко сократился почти на 8 млн рублей и составил около 15,3 млн рублей.

В собственности спикера СФ находятся дачный земельный участок (около 3,7 тыс. кв. м) и склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (около 2,8 тыс. кв. м). Спикер также владеет квартирой (290 кв. м), дачей (729,4 кв. м), хозяйственным блоком (255,4 кв. м) и машиноместом, еще одна дача (служебная, около 730 кв. м) находится в ее пользовании.

В собственности Матвиенко также находятся три нежилых здания и объект незавершенного строительства. Кроме того, в пользовании спикера есть участки земель населенных пунктов площадью 345, 459 и 4 689 кв. метров.