Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в Гродно

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в городе Гродно в Белоруссии. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА со ссылкой на белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП).

На форуме будут рассмотрены перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса. Участники обменяются мнениями и проведут переговоры о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах. Планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

Ожидается, что в сессии консультативного делового совета примут участие белорусский посол на Украине Игорь Сокол, посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Заседание состоится в рамках III Форума регионов Белоруссии и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в стране, проходящими после президентских выборов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить республику в октябре, стороны обсуждали организацию визита. Зеленский должен был принять участие в форуме регионов двух стран в Гродно.