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Эксперты: ограничение работы банковских приложений Huawei возможно, но затронет немногих

В техслужбе Huawei заверяют, что пользователи смартфонов Huawei и Honor будут обновлять приложения, установленные через магазин Google Play, как и прежде
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© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Истечение временной лицензии на сотрудничество с Google, вероятно, приведет к тому, что на некоторых смартфонах Huawei и Honor перестанут работать банковские приложения, но эта проблема не затронет многих пользователей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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13 августа для Huawei, находящейся под санкциями США, истекла временная лицензия, которая разрешала ей сотрудничать с американскими компаниями. В частности, ограничения касаются сотрудничества Huawei и Google, а значит - возможностей предоставлять обновления пользователям китайских смартфонов для приложений, установленных через магазин Google Play.

В техслужбе Huawei заверяют, что пользователи смартфонов Huawei и Honor будут обновлять приложения, установленные через магазин Google Play, как и прежде, несмотря на истечение срока лицензии. "Пользователи будут продолжать получать обновления как для приложений от Google, так и прочих приложений. Проблем с обновлением приложений не будет", - сказали там ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо обновления простых приложений, из-за ограничений, наложенных США, Huawei может перестать получать обновления безопасности SafetyNet от Google. Это в свою очередь может негативно сказаться на работе приложений, которые требуют наличия этого сертификата - банковских и платежных приложений, некоторых игр и других программ со встроенными микротранзакциями.

Очевидно, что если такие протоколы безопасности не будут обновляться, то никто не сможет гарантировать прохождение транзакций, что будет достаточно большой проблемой для компаний и клиентов, уверен глава TelecomDaily Денис Кусков. При этом он полагает, что варианты обхождения и таких санкций для Huawei существуют, но их сначала необходимо технически испытать.

Вместе с тем проблема может затронуть не многих пользователей, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хотя под угрозой и могут оказаться все пользователи, кто приобретал смартфон с предустановленными сервисами Google для мобильных устройств (GMS), проблемы могут затронуть лишь платежную систему Android Pay, но только начиная с 2021 года - когда истечет срок действия SafetyNet, полагает эксперт.

Меры США в отношении Huawei

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

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