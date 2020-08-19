Эксперты: ограничение работы банковских приложений Huawei возможно, но затронет немногих

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Истечение временной лицензии на сотрудничество с Google, вероятно, приведет к тому, что на некоторых смартфонах Huawei и Honor перестанут работать банковские приложения, но эта проблема не затронет многих пользователей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

13 августа для Huawei, находящейся под санкциями США, истекла временная лицензия, которая разрешала ей сотрудничать с американскими компаниями. В частности, ограничения касаются сотрудничества Huawei и Google, а значит - возможностей предоставлять обновления пользователям китайских смартфонов для приложений, установленных через магазин Google Play.

В техслужбе Huawei заверяют, что пользователи смартфонов Huawei и Honor будут обновлять приложения, установленные через магазин Google Play, как и прежде, несмотря на истечение срока лицензии. "Пользователи будут продолжать получать обновления как для приложений от Google, так и прочих приложений. Проблем с обновлением приложений не будет", - сказали там ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо обновления простых приложений, из-за ограничений, наложенных США, Huawei может перестать получать обновления безопасности SafetyNet от Google. Это в свою очередь может негативно сказаться на работе приложений, которые требуют наличия этого сертификата - банковских и платежных приложений, некоторых игр и других программ со встроенными микротранзакциями.

Очевидно, что если такие протоколы безопасности не будут обновляться, то никто не сможет гарантировать прохождение транзакций, что будет достаточно большой проблемой для компаний и клиентов, уверен глава TelecomDaily Денис Кусков. При этом он полагает, что варианты обхождения и таких санкций для Huawei существуют, но их сначала необходимо технически испытать.

Вместе с тем проблема может затронуть не многих пользователей, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хотя под угрозой и могут оказаться все пользователи, кто приобретал смартфон с предустановленными сервисами Google для мобильных устройств (GMS), проблемы могут затронуть лишь платежную систему Android Pay, но только начиная с 2021 года - когда истечет срок действия SafetyNet, полагает эксперт.

Меры США в отношении Huawei

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.