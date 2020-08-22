Казахстан в августе - сентябре компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 22 августа. /ТАСС/. Казахстан в августе и сентябре намерен компенсировать перепроизводство нефти, которое произошло в мае в рамках выполнения соглашения ОПЕК +. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства энергетики республики.

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"Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 71% и намерен компенсировать в августе - сентябре превышение планируемой добычи нефти. В августе - сентябре текущего года планируется добыча на уровне, достаточном для выполнения обязательств и компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в Минэнерго, данные о добыче нефти за август и выполнении обязательств будут известны по итогам текущего месяца.

Ранее министерство энергетики сообщило, что среднесуточная добыча в июле составила 1,313 млн баррелей, или 101% от обязательств. В июне Казахстан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 105%. Добыча нефти без учета конденсата в июне составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки.

Согласно соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки. 6 июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.

По условиям соглашения ОПЕК+, предусмотрено уменьшение коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до конца текущего года.