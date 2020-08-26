Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" пройдут еще в пяти странах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования первой вакцины против коронавируса "Спутник V", начавшиеся в России, планируются еще в пяти странах. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ, Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса в Москве. В программе примут участие 40 тыс. человек. Аналогичные клинические исследования вакцины при поддержке РФПИ планируются также за рубежом - в 5 странах", - указано в сообщении.

РФПИ отмечает, что вакцина успешно прошла две стадии клинических исследований.

Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Человек не будет являться носителем вируса.

"Платформа вакцин на основе аденовируса человека безопасна и доказала свою эффективность ранее при разработке препаратов против других массовых заболеваний, включая лихорадку Эбола и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В сообщении указано, что по окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и будет расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на возрастную категорию 60+.