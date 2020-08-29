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Родители школьников в августе 2020 года снизили расходы на детскую одежду на треть

Средний чек на эти товары составил чуть более 2 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Родители школьников в августе этого года снизили свои расходы на детскую одежду и обувь перед Днем знаний более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Средний чек в этой категории товаров составил чуть более 2 тыс. рублей, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

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"В августе 2020 года среди "школьных" сегментов лидером по количеству покупок, оплаченных банковскими картами, стала детская одежда и обувь. В этой категории было потрачено наибольшее количество средств и по сумме. Средний чек составил 2 165 рублей. Он снизился на 35% по сравнению с августом 2019 года, когда был на уровне 3 372 рублей", - отмечается в исследовании.

Эксперты банка связывают подобную статистику со сменой приоритетов в покупках родителей школьников в связи с переходом детей на онлайн-обучение во время пандемии коронавирусной инфекции. "Многие россияне на фоне активного обсуждения в обществе возможного возвращения к онлайн-формату учебы решили сократить расходы на школьный гардероб, отдать предпочтение недорогим брендам одежды, либо уменьшить число комплектов формы на год", - считают в банке.

При этом спрос на книги и учебники в этом августе по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, а средний чек составил 1 990 рублей. Одновременно с этим вырос и средний чек на покупку в магазинах канцелярских принадлежностей. Так, средний чек на покупку канцтоваров в августе 2020 года "прибавил" по сравнению с августом 2019 года 8% и составил 500 рублей.

В рамках исследования аналитики изучили количество и объем операций по картам всех банков в эквайринговой сети "Русского стандарта" (имеет одну из самых больших эквайринговых сетей в стране) в августе 2020 года и аналогичном периоде 2019 года.

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