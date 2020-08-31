Расходы россиян на подготовку к школе в последнюю неделю лета выросли на 12%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россияне потратили около 300 млн руб. за последнюю неделю лета на подготовку детей к школьному сезону - на 12% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн руб., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 7% превышает результат недели с 17 по 23 августа и на 12% - показатели последней недели августа прошлого года", - отмечается в сообщении.

Так, по данным ВТБ, за последнюю неделю августа расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе. Кроме того, родители активно обновляли гардероб школьников - на покупку детской одежды и школьной формы с 20 по 27 августа они потратили на 5% больше, чем неделей ранее.

"В конце зимы - начале весны, когда многие дети сидели дома, траты на школьные принадлежности ожидаемо снизились, и сейчас родители активно пополняют их запасы", - прокомментировал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

Высшим учебным заведениям не запрещено проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы следует временно перевести в дистанционный формат. Соответствующие рекомендации по профилактике коронавируса в вузах подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.