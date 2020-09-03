СМИ: первый грузовой рейс израильского авиаперевозчика в ОАЭ намечен на 16 сентября

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Израильский национальный авиаперевозчик El Al совершит первый грузовой рейс в ОАЭ 16 сентября. Об этом сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.

По ее данным, рейс будет выполнятся на самолете Boeing 747. Воздушное судно отправится из Израиля в Бельгию, а затем в ОАЭ. На его борту будут сельскохозяйственная продукция и техника. Как отмечается, рейс позже станет регулярным с вылетом из Израиля в среду и возвращением в еврейское государство в пятницу.

31 августа самолет El Al с американской и израильской делегациями на борту совершил первый прямой перелет между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Полет проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.