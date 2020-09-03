Мобильные операторы сообщили о росте трафика после разблокировки Telegram в России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мобильные операторы фиксируют рост мобильного трафика после разблокировки Telegram в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой РФ Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России, где им пользуются порядка 30 млн человек. Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.

Так, в пресс-службе "Билайн" сообщили, что активность пользователей Telegram постепенно растет с момента разблокировки мессенджера. "Всплеск интереса к мессенджеру этим летом был зафиксирован в середине августа - именно тогда Telegram исполнилось семь лет, и руководство мессенджера объявило о запуске видеозвонков. Также увеличилась активность пользователей Telegram в последние дни августа, с приближением осени", - сообщили в компании.

По данным "Билайн.Аналитики", летом 2020 года больше всего пользователей Telegram заходили в мессенджер во вторник и среду. "При этом самым "качающим" днем недели для пользователя Telegram оказалось воскресенье: по воскресеньям средний трафик на одного абонента был на 16% выше среднего", - пояснили в компании.

В пресс-службе компании "Мегафон" сообщили ТАСС, что с 18 июня трафик в Telegram вырос на 4,4%. У другого оператора - компании Yota - к концу августа трафик пользователей Yota на приложение Telegram вырос на 50% по сравнению с данными от 18 июня. В Tele2 сообщили ТАСС, что в августе по сравнению с июлем трафик Telegram в сети компании вырос в 3 раза.

По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория мобильного приложения Telegram в мае составляла 25 млн 75 тыс. пользователей. В июне, согласно замерам, зафиксирован незначительный прирост - до 25 млн 191 тыс. пользователей.

Интеграция в тарифы

Сразу после официальной разблокировки мессенджера на территории РФ операторы начали процесс возвращения Telegram в тарифные пакеты, которые позволяют абонентам не платить за использование мессенджеров.

Первым из них был виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", который уже 19 июня сообщил, что вернул Telegram в пакет безлимитных мессенджеров после разблокировки сервиса в России. Вслед за операторами Telegram постепенно начал возвращаться в публичную деятельность операторов, после разблокировки свои телеграм-каналы возродили операторы МТС и Tele2, "Билайн" же вернулся в сервис чуть раньше - в апреле.

На данный момент уже известно, что Yota открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня.

Tele2 в конце августа сообщил, что обнуляет трафик в Telegram и запускает услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.

"Мегафон" в одной из тарифных линеек, где при использовании месседжеров не расходуется пакет интернета и они доступны при отрицательном балансе, запустил доступ к Telegram в тестовом режиме

В МТС сообщили ТАСС, что в ближайшее время компания обнулит трафик на Telegram на тарифах и услугах, в которые включены безлимит на мессенджеры. В "Билайне" также планируют предоставить безлимитный доступ к Telegram в тех тарифах, где предусмотрен безлимит к мессенджерам.