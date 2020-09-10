Власти Чукотки согласуют с жителями строительство порта на мысе Наглейнын

ТАСС, 10 сентября. Возможность реализации крупного инвестиционного проекта - строительства порта в районе мыса Наглейнын на Чукотке и автодороги к нему будут обсуждать с жителями региона, сообщила в четверг пресс-служба окружного правительства.

6 сентября около 50 школьников села Рыткучи провели акцию протеста против строительства дороги от месторождения "Песчанка" до мыса Наглейнын, где в будущем планируют разместить морской порт. Это, по мнению местных жителей, может нанести вред окружающей среде и негативно сказаться на жизни коренного населения. Окружная прокуратура проводит проверку инцидента.

"Жители села Рыткучи обеспокоены проектом строительства порта в районе мыса Наглейнын и автодороги. Кто-то, очевидно, ввел людей в заблуждение, заявил, что общественные обсуждения уже проводились. Конечно, это вызвало справедливое возмущение граждан. На самом деле сейчас идет предпроектная работа, после чего будут проведены экологическая экспертиза и общественные обсуждения. Каждый из жителей Айон и Рыткучи об этом, конечно, узнает, мы приглашаем к участию всех", - приводят в сообщении слова начальника окружного управления по делам КМНС Елены Евтюховой.

Уточняется, что порт на мысе Наглейнын и дорога Песчанка - Билибино - Наглейнын необходимы для освоения Баимской рудной зоны, а разработка золото-медного месторождения Песчанка - часть стратегии социально-экономического развития Чукотки. При этом власти региона неоднократно отмечали, что безусловный приоритет в вопросах реализации крупных инвестиционных проектов отдается экологии и бережному отношению к окружающей среде.

Рыткучи - национальное село на Чукотке. Основные занятия местных жителей - оленеводство и рыбалка.

Месторождение Песчанка - крупное комплексное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО. Находится в 180 км от города Билибино.