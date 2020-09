Говорят, в IT много платят. Стоит ли идти в программисты, если мне 30 лет и я гуманитарий?

Во время пандемии коронавируса, когда в московских группах по аренде квартир соискатели уточняли, что "работают в стабильной IT-сфере, поэтому проблем с оплатой не будет", число студентов на курсах переподготовки выросло на треть и больше . Среди тех, кто пошел переучиваться, много людей старше 30 лет — 35% от всех слушателей, по данным "Яндекс.Практикума". Часто раньше они не имели никакого отношения к IT. Писатель, воспитательница, бывший сотрудник Следственного комитета, которые ушли в IT, и их коллеги — о том, как переучиться и что может не понравиться на новой работе.

Способ посложнее — стать разработчиком. Выучить несколько языков программирования и освоить программы, которые используют в IT-отделах. Так поступил Альфред Шахов. Он юрист по образованию, работал в Следственном комитете, потом у него был свой бизнес, был замдиректора в фирме, которая занимается тендерами. В IT ушел не из-за зарплаты — сейчас она меньше, чем на руководящей должности на прошлой работе, а потому что ему нравилась IT-культура. "Для себя я рассматриваю IT как что-то бескомпромиссное — если можно здесь работать, то зачем искать что-то еще? Меня привлекло качество окружения здесь — это интеллектуалы, интересные люди", — говорит он.

Альфред не считает себя гуманитарием, несмотря на образование, — он всегда любил технику, собрал свой первый компьютер по частям. "Да, у гуманитариев — людей, которые были далеки от IT, — есть трудности с обучением. У них нет продвинутых знаний в общении с компьютером. Это такой психологический барьер — вчера ты умел только включить, выключить, открыть Word и интернет, а теперь тебе нужно учиться кодить. Сейчас с этим столкнулась моя жена, она работает на госслужбе, но посмотрела на меня и пошла учиться на тестировщика. Ей трудно дается из-за отсутствия этой базы. Мне легко давалось. Но если боишься математики — не надо идти в машинное обучение (например, чтобы потом обучать нейросети — прим. ТАСС). Я не любил математику в школе, поэтому пошел учиться на фронтенд-разработчика — создавать веб-приложения, сайты".

Альфред научился программировать сам за полгода (так можно делать), затем пошел на трехмесячную стажировку в "Яндексе", а после стал младшим разработчиком интерфейсов в "Яндекс.Маркете". "Нового разработчика не будут подгонять, наоборот, все помогут. Не могу сказать, что легко будет всем. Если нет опыта продвинутого общения с техникой, будет сложнее".

"Ему 35 лет, чему он может меня научить?"

Наши герои ушли в IT после 30 лет. Солидный возраст для отрасли, в которой эйджизм — одна из проблем. В США сотрудники старше 45 лет зарабатывают меньше, чем более молодые коллеги. Это, конечно, проблема не только в IT, подробно об эйджизме мы писали здесь. Но именно в IT сотрудников списывают в менее перспективные быстрее, чем почти везде (разве что кроме большого спорта и балета). Больше всего вакансий в сфере технологий адресованы кандидатам в возрасте 25–30 лет. Это данные рекрутингового агентства hired.com, которое ежегодно исследует то, как меняются зарплаты в IT, а также дискриминацию тех или иных групп соискателей.

В России не исследовали, какая разница в зарплатах у соискателей до и старше 35–45 лет. В самом сообществе эта тема под запретом, знать, сколько получает коллега, не принято — люди, которые дружат в офисе, не обсуждают оклады. Сотрудники компаний, которые поговорили с автором, считают, что эйджизм есть, но скорее в разговорах, чем в действиях вроде отказа брать кого-то на работу из-за возраста.

"Где-то в Европе меня, наверное, могли бы засудить, но я спрашиваю у кандидатов старше 35 лет: "Комфортно ли вам будет работать в молодом коллективе?" У нас почти все младше 25 лет. Хотя я никогда не отказывал из-за возраста — готов взять и человека старше 40 лет, если он пройдет техническое собеседование", — говорит Артем Н., руководитель отдела разработки крупной российской компании. "У нас много сотрудников 18–20 лет — часто это очень амбициозные парни, которым важно развиваться. Как-то они обсуждали руководителя одного отдела так: "Ему 35 лет, чему он может меня научить?" — рассказывает Алена П., сотрудница IT-компании из числа лидеров в России.

"У меня в отделе новый тестировщик — ему 35 лет. Он был предпринимателем и раньше вообще не касался IT — это его первая работа. Два месяца работает, и я вижу, что он пойдет дальше, за это время он освоил то, что люди осваивают за год. Он задает очень много вопросов мне, коллегам, быстро схватывает. Так бывает не всегда, парень с такой же историей — пришел в IT с нуля — не справился, хотя я долго искала к нему подход: "Попробуй так или так". Ему было неудобно спрашивать, а сам он думал однобоко и не очень быстро понимал", — рассказывает Анна, менеджер проектов в IT-отделе международной консалтинговой компании.