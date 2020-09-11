"Норникель" оценил объем попавшего в воду топлива после аварии на ТЭЦ-3 в 12 тыс. тонн

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Норникель" почти завершил сбор топлива, попавшего в водные объекты под Норильском после аварии на ТЭЦ-3. По оценке компании, речь идет об объеме не более 12 тыс. тонн, что гораздо меньше оценок, сделанных Росприроднадзором, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

"Мы говорим об объеме около 12 тыс. тонн, еще будем уточнять по плотности при переводе из кубов в тонны. Но она не будет ни значительно меньше, ни значительно больше", - отметил он, говоря о количестве топлива, попавшего после разрушения дизельного резервуара на ТЭЦ-3.

По словам Дяченко, сегодня "на водной глади топливо отсутствует", сбор топлива завершен более чем на 90%. "На сегодня можно считать, что то, что мы собрали и отсепарировали, - это именно то топливо, которое попало в воду", - заключил он.

Ранее Росприроднадзор оценивал объем попавшего в озеро Пясино и реку Амбарная топлива в 15 тыс. тонн. При этом в почву попало около 6 тыс. тонн, говорили в ведомстве. Всего, как считалось, из резервуара утекло около 21 тыс. тонн. По словам Дяченко, объем попавших в почву нефтепродуктов еще предстоит оценить.

План рекультивации

"Норильский никель" завершил подготовку плана рекультивации после разлива топлива на ТЭЦ-3 и планирует представить его межведомственной комиссии (куда входят представители Минприроды, Росприроднадзора и иных ведомств - прим. ТАСС) к 15 сентября.

"Как мы говорили, с нами работает подрядчик, который выполнял карту загрязнений. Была подготовлена такая карта, она входит составной частью в проект рекультивации. Проект рекультивации тоже готов, завершаются последние вычитки его в компании, параллельно отправили документ в институт почвоведения. После того, как получим от них заключения и замечания, мы надеемся, что до 15 числа [сентября] представим документ в межведомственную комиссию, организованную распоряжением президента", - сказал он.

По словам Дяченко, в 2021 году после проведения дополнительных работ могут быть внесены изменения в план рекультивации. "В весенне-летний период следующего года мы ожидаем проведение дополнительного отбора проб почв, воды, чтобы можно было подкорректировать свою карту остаточных загрязнений и, возможно, скорректироваться по методам и приемам для рекультивации и восстановления среды", - пояснил он.