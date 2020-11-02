Германская CureVac объявила о положительных результатах испытаний вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Германская фармацевтическая фирма CureVac сообщила о положительных промежуточных результатах клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. Исследования, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте , были направлены на изучение эффективности и безопасности вакцины-кандидата при увеличении вводимой пациентам дозы.

"Нас очень обнадеживают промежуточные результаты первой фазы [испытаний]. Это важная веха в нашей работе по созданию вакцины от COVID-19", - отметил руководитель фирмы CureVac Франц-Вернер Хаас. "После дальнейшего анализа данных мы сохраняем полную приверженность проведению основной фазы 2b/3 клинических испытаний до конца 2020 года", - добавил он.

В первой фазе клинических испытаний, как указывается в пресс-релизе, приняли участие более 250 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. При этом вакцинация проводилась внутримышечно при постепенном увеличении дозы препарата (от 2 до 12 мкг). Результаты исследования вакцины-кандидата показали, что при введении добровольцам дозы 12 мкг, у пациентов возникал клеточный иммунный ответ.

"Эти первоначальные данные свидетельствуют об устойчивом и высокоэффективном иммунном ответе на нашу вакцину-кандидат среди соответствующей группы выздоравливающих пациентов с симптомами [инфекции]", - подчеркнула главный технический директор CureVac Мариола Фотин-Млечек. При этом в компании уточнили, что уникальный механизм действия препарата имитирует естественный иммунный ответ на инфекцию, наблюдаемый у пациентов, перенесших COVID-19.

Вместе с тем, как констатировали в CureVac, вакцина в целом хорошо переносилась при введении всех доз. Никаких связанных серьезных побочных эффектов не наблюдалось. Тем не менее, при вторичном введении добровольцам препарата дозировкой 12 мкг у некоторых из участников проявлялись такие побочные явления, как утомляемость, головная и мышечная боль, озноб и нечастое повышение температуры. Однако эти эффекты были временными и, как правило, исчезали в течение 24-48 часов.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). В середине марта появилась информация, что США обещали CureVac крупную денежную сумму при условии, что новую вакцину получат только Соединенные Штаты. 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство ФРГ инвестирует 300 млн евро в развитие CureVac и будет владеть 23-процентной долей в компании.

Эпидемия в Германии

В ФРГ наиболее многообещающие разработки в области разработки вакцины от коронавируса нового типа ведут компании Biontech, Curevac и IDT Biologika. В начале октября министр образования и научных исследований Германии Аня Карличек выступила с прогнозом, что для населения страны вакцина от COVID-19 будет доступна в середине следующего года. При этом она уточнила, что все еще остается множество открытых вопросов. Сейчас, в частности, невозможно сказать, как долго будет действовать иммунитет после потенциальной вакцины и как часто нужно будет прививаться, чтобы защита была эффективной.