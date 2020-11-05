Опрос: высокая ставка по вкладу не является определяющим фактором для россиян

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Высокая ставка по вкладу в вопросе сбережений не является определяющим фактором для россиян. При выборе вклада для населения важнее возможность управлять деньгами онлайн, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС данных опроса Райффайзенбанка.

Как копить и вкладывать деньги, если вы никогда этого не делали

Вклады, облигации, акции. Как копить и вкладывать деньги, если вы никогда этого не делали

"Сбережения для россиян - это в первую очередь "подушка безопасности", а не накопления на конкретную цель. При этом стабильность и возможность сохранить деньги на определенный срок оказались важнее более высокой ставки", - отметили в пресс-службе банка.

Так, почти 90% опрошенных считают самым важным параметром при выборе вклада возможность управлять деньгами онлайн. Еще один фактор (его выбрали 85% респондентов) - это снятие и пополнение счетов без потери процентов. При этом выбор этих параметров практически не зависит от цели сбережений. Вместе с тем те из опрошенных, кто копит на какую-то конкретную покупку, чаще называют гарантии и низкий риск как основные признаки идеального сберегательного продукта.

Из опроса Райффайзенбанка также следует, что чаще всего россияне откладывают средства для того, чтобы иметь "подушку безопасности" (так ответили 24% опрошенных). Еще 17% рассматривают сбережения в качестве накоплений на будущее. Меньше всего - около 1% - копят для инвестиций или своего бизнеса.

Опрос был проведен Райффайзенбанком в октябре этого года, в нем приняли участие около 1 тысячи россиян.