В ОПЕК пожелали Новаку карьерных перспектив

ТАСС, 9 ноября. Коллеги по ОПЕК+ министра энергетики Александра Новака, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост вице-премьера в российском правительстве, гордятся им и желают ему блестящей карьеры, сказал генсек организации Мухаммед Баркиндо, выступая на нефтегазовой конференции ADIPEC.

Комментарий Баркиндо последовал на просьбу модератора сессии оценить роль Новака в переговорах стран ОПЕК+. По словам руководителя организации, с самого зарождения соглашения ОПЕК+ в 2016 году Новак играл роль лидера в альянсе, "который смог построить мосты успешных взаимоотношений" между партнерами.

"Мы очень гордимся им, и мы уверены, что его карьерные перспективы будут такими же блестящими, как звезды", - заключил Баркиндо.

Выступавший на этой же сессии замминистра энергетики Павел Сорокин не стал комментировать вопрос о том, кто в правительстве будет курировать переговоры в ОПЕК+, и предложил дождаться официального решения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. В качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Комитет Госдумы по энергетике уже рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Новака на посту вице-премьера. Планируется, что Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании 10 ноября.