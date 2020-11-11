Эксперты: золото может значительно увеличить доходность портфелей российских инвесторов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Включение 4-13% золота в портфель активов может помочь российским инвесторам значительность повысить его доходность, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Актуальность золота как стратегического актива", текст которого имеется в распоряжении ТАСС. При этом золото способно приносить прибыль не только в период кризиса, но и в стабильные времена, полагают эксперты.

"Включение 4-13% золота в гипотетический среднестатистический портфель российского инвестора за последнее десятилетие привело бы к более высокой прибыли с поправкой на риск на устойчивой и долгосрочной основе", - сказано в отчете. Это наблюдение не теряет актуальности и в настоящее время, следует из материалов совета.

Институциональные инвесторы во всем мире стремятся к диверсификации и повышению прибыли с поправкой на риск, поэтому они ищут альтернативу традиционным акциям и облигациям, отмечает WGC. Например, доля нетрадиционных активов в глобальных пенсионных фондах увеличилась с 7% в 1999 году до 23% в 2019 году.

Золото же способно приносить значительную прибыль как в стабильные, так и в сложные времена, говорится в отчете. После окончания "холодной войны" цена на золото в рублях с 1993 года увеличивалась в среднем на 30% в год. В долларовом выражении цена на золото со времен окончания эпохи золотого стандарта в 1971 году возрастала в среднем на 10% ежегодно. В течение этого периода долгосрочная доходность золота была сопоставима с доходностью акций и даже превышала доходность облигаций.

Анализ эффективности инвестиций за последние 2, 5, 10 и 15 лет показывает положительное влияние золота на портфель инвестора. Среднестатистический российский инвестфонд имел бы меньшую "просадку" в каждом из этих временных горизонтов и более высокую доходность, если бы на золото приходились 5-15% портфеля.

"Добавление золота в инвестиционные портфели будет иметь положительное и долгосрочное влияние. Инвестирование в золото дает множество преимуществ: от хеджирования рисков до получения прибыли как в хорошие времена, так и в периоды экономического стресса, как мы наблюдали во время пандемии коронавируса", - отмечает директор по государственной политике и взаимодействию с центральным банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.

Чем еще хорошо золото?

Рынок золота более глубокий и ликвидный, чем некоторые крупные финансовые рынки, говорится в отчете Всемирного совета по золоту. По оценкам WGC, запасы физического золота у инвесторов и центральных банков в мире составляют примерно 200 трлн рублей с дополнительными 38 трлн рублей открытого интереса через производные инструменты, торгуемые на биржах или внебиржевом рынке.

"Рынок золота более ликвиден, чем некоторые крупнейшие финансовые рынки, включая государственные облигации Германии и европейские фондовые рынки, притом что объемы торгов на рынке золота аналогичны краткосрочным казначейским облигациям США", - следует из отчета.

Кроме того, золото выступает в качестве средства защиты от инфляции. С 2001 года средняя годовая доходность золота составляет почти 16%, что превышает российский индекс потребительских цен. В те годы, когда инфляция была выше 10%, цена золота росла в среднем почти на 25%. Таким образом, в долгосрочной перспективе золото не только сохранило накопления инвесторов, но и способствовало их увеличению, заключает WGC.

Однако в России почти 80% респондентов считают золото таким же товаром, как и любой другой, приводит результаты своего опроса Всемирный совет по золоту. Это говорит о том, что в стране есть возможности для улучшения понимания роли золота и его исторических показателей как стратегического хранилища богатства и эффективного диверсификатора портфеля, говорится в отчете.