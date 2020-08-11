Как долго продлится триумф "золотых жуков"

Михаил Ханов — о том, что толкает вверх стоимость золота и когда этот тренд может поменяться

Последние три недели очень порадовали так называемых золотых жуков. Речь идет про инвесторов, предпочитающих всем видам активов вложения в золото. Наиболее радикальные из них признают только приобретение и самостоятельное хранение физического драгоценного металла в монетах и слитках. Момент их триумфа наступил вслед за очередным десятилетним циклическим экономическим кризисом, когда менее консервативные инвесторы вполне закономерно начали вспоминать про "вечные ценности". Как обычно, не остались в стороне и биржевые спекулянты. Благодаря совместным усилиям участников сырьевых торгов фьючерсы на золото легко перевалили важный психологически значимый ценовой уровень $2000 за тройскую унцию и продолжили обновлять свои исторические максимумы. Кроме того, мы увидели заметное оживление интереса к акциям золотодобывающих компаний, которые воспринимаются в качестве косвенного способа инвестиций в драгоценный металл. Попутно стоит отметить, что среднесрочный прирост стоимости акций отдельных представителей золотодобывающей отрасли сильно опередил удорожание фьючерсов на желтый металл. Об этом мы подробнее поговорим позднее. Но для начала все же стоит осветить причины удорожания их "базового актива".

Причины подорожания Вполне очевидно, что сильный среднесрочный рост стоимости золота в значительной степени связан с одновременным ослаблением курса доллара США по отношению к основным мировым валютам, которое наметилось еще с конца мая 2020 года. На это весьма красноречиво указывает дневной график индекса доллара. Не будем забывать, что наиболее ликвидные фьючерсы на золото и на другие драгоценные металлы традиционно торгуются именно в долларах США. С точки зрения экономической теории это обусловлено опасениями неизбежного ускорения долларовой инфляции в результате уже принятых небывалых стимулирующих мер со стороны ФРС и правительства США. Более того, к концу июня за океаном началось активное обсуждение возможности одобрения нового пакета стимулирующих мер в объеме около $1 трлн. Республиканцы и демократы пока не сумели прийти к соглашению по этому поводу. Поэтому президент Трамп пригрозил своим политическим оппонентам "пойти иным путем" и уже подписал в обход Конгресса указ о частичном восстановлении дополнительных выплат к пособию по безработице в размере $400 в неделю. Едва ли стоит сомневаться, что это станет не последней мерой прямой поддержки граждан перед приближающимися президентскими выборами в США.

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Было бы наивно полагать, что другие страны не последуют примеру США и воздержатся от вброса в экономику дополнительных объемов денежных средств. Надо признать, что глобальная вспышка коронавируса представляется идеальным оправданием для ускорения работы "печатных станков" по всему миру. В течение нескольких ближайших кварталов мы с большой вероятностью станем свидетелями гонки ослабления национальных валют, особенно со стороны стран — экспортеров сырья. Это значит, что золото уже подорожало и может продолжить дорожать не только в долларах США, но и в любой иной валюте. Например, стоимость продажи одного грамма обезличенного золота в Сбербанке возросла с конца 2019 года до 10 августа 2020 года почти на 57%, до уровня 5013 руб. Долларовые фьючерсы на золото за тот же период подорожали на 34%. Возможность глубокой просадки Эти фундаментальные факторы в пользу дальнейшего роста стоимости золота могут проявить себя на временном горизонте от нескольких кварталов до нескольких лет. Но в среднесрочном периоде не стоит забывать и про технические моменты. Поскольку золото продолжает носить монетарную функцию, этому металлу все же "не положено" быстро и сильно менять свою цену. Кроме того, в среднесрочном периоде фьючерсы на золото явно выглядят перекупленными. Скорее всего, они еще вернутся к ценовому уровню $2000 за тройскую унцию. Не стоит исключать и возможности более глубокой коррекционной просадки контрактов на желтый металл в диапазон $1700–1900. Стимулом для этого способно стать относительно быстрое преодоление мировой экономикой последствий текущего "коронавирусного" торможения. По мере ослабления последствий мирового финансового кризиса 2008 года цены на золото падали в течение четырех лет. Но сейчас события в мире и на финансовых рынках явно развиваются намного быстрее, чем десятилетие назад.

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Весьма интересным макроэкономическим фактом второго квартала текущего года стало то, что впервые в истории современной России объем экспорта золота в стоимостном выражении превысил объем экспорта трубопроводного газа. Только за апрель и май 2020 года из страны было вывезено 66,4 т золота на сумму порядка $3,58 млрд. Согласно предварительным данным, эта тенденция получила продолжение и в июне. Конечно, свою негативную роль в данном случае сыграло сильное среднесрочное падение мировых цен на углеводородное сырье. Другой весомой причиной для роста объемов экспорта золота стало решение ЦБ РФ о прекращении его закупок для наращивания объемов монетарного металла в резервах. Это породило волну критики в отношении Центробанка. Но справедливости ради надо отметить, что по текущим высоким ценам разумнее продавать имеющееся физическое золото, нежели его покупать. Для полноты картины стоит упомянуть про масштаб удорожания других драгоценных металлов, которые по большей части потребляются в промышленности. С конца прошлого года долларовые фьючерсы на серебро выросли в цене на 59,0%, на платину — на 3,3%, на палладий — на 16,5%. Повторимся, что контракты на золото за указанный период подорожали на 34%. Динамика акций золотодобывающих компаний Вполне логично, что рост стоимости фьючерсов на золото стимулирует активизацию спроса на акции золотодобывающих предприятий. Это объясняется тем, что текущее повышение отпускных цен резко улучшает средний уровень рентабельности по отрасли и в конечном итоге увеличивает прибыль компаний. Поэтому инвесторы охотно приобретают долю в их будущих доходах в форме акций. Кроме того, в условиях сильных экономических потрясений бумаги золотодобывающих компаний сами по себе традиционно выступают в роли защитных активов. На достаточно узком российском рынке акций в настоящее время имеется сравнительно богатый выбор бумаг ряда золотодобывающих предприятий, в том числе и достаточно ликвидных. Это Полюс (PLZL, +155,7%), Polymetal (POLY, +100,8%), Лензолото-ао (LNZL, +170,5%), Лензолото-ап (LNZLP, +78,00%), Селигдар-ао (SELG, +335,4%), Селигдар-ап (SELGP, +11,9%). В скобках указано процентное изменение стоимости этих акций с конца 2019 года. Бумаги Petropavlovsk PLC (POGR) торгуются на Московской бирже с 25 июня 2020 года. За это время они успели подорожать на 29,6%. Как мы видим, все указанные акции сильно подорожали в текущем году. Однако покупать их по текущим ценам, скорее всего, уже поздно. Более того, в случае существенного отступления фьючерсов на золото от свежего исторического максимума все указанные бумаги способны весьма сильно просесть в цене. Это особенно относится к низколиквидным акциям компаний "Лензолото" и "Селигдар". После непродолжительного периода торговли на повышенных оборотах они могут стремительно образовать неприятную долгосрочную убыточную позицию.

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