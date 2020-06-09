Почему "разбрасывание денег с вертолета" в США не приведет к обесцениваю доллара

Весной 2020 года мы стали свидетелями брутального торможения мировой экономики, случившегося на фоне глобальной вспышки коронавируса COVID-19. Это неожиданное событие заставило правительства и центральные банки по всему миру срочно принимать беспрецедентные меры по поддержке реального сектора и финансовых рынков.

Суммарный объем реализованных в отдельных странах мер бюджетного стимулирования уже составил порядка $5 трлн, или около 7% от мирового ВВП. Это уже превысило объем ассигнований, направленных в свое время на преодоление последствий глобального финансового кризиса 2008 года.

Гонка монетарных стимулов

Явным лидером неожиданно начавшейся международной гонки монетарных стимулов вполне закономерно выступили Соединенные Штаты. ФРС США, помимо экстренного снижения процентной ставки, недвусмысленно заявила о готовности к неограниченным мерам поддержки североамериканской экономики. В частности, речь идет о скупке на рынке любых объемов гособлигаций и долговых бумаг, выпущенных ипотечными агентствами. Согласно экспертным оценкам, на эти цели в 2020 году может быть направлено порядка $4 трлн. Для сравнения: доходы бюджета США за весь 2019 финансовый год составили немногим менее $3,5 трлн.

Сопоставимая сумма по итогам 2020 года может быть израсходована и на меры по поддержке реального сектора экономики. На прямые выплаты в США уже было потрачено порядка 11,5% ВВП, что выглядит вполне адекватно на фоне 5-процентного спада ВВП страны по итогам первого квартала. В СМИ даже появились сообщения о парадоксальной нехватке в США дешевой рабочей силы в сфере общественного питания и сельского хозяйства. С одной стороны, это связано с ограничением присутствия мигрантов в стране. Вместе с тем многие низкооплачиваемые работники предпочитают продолжить жить на пособия, нежели поспешно выходить на работу.

Таким образом, мы почти без преувеличения наблюдаем в США реализацию политики "разбрасывания денег с вертолета". В свое время о такой возможности говорил бывший глава ФРС Бен Бернанке. Тогда это воспринималось скорее как шутка или "красное словцо". Но в нынешних реалиях подобная накачка ликвидностью экономики и финансовых рынков выглядит вполне логичной и даже необходимой практикой.

Конечно, такое поддержание экономики "на костылях" в виде стимулирующих мер повлечет неизбежные проблемы в будущем. Но сейчас ФРС и правительство США больше опасаются возможности повторения Великой депрессии, затянувшейся в свое время на целое недоброе десятилетие. С этой точки зрения угроза всплеска инфляции в стране воспринимается как меньшее зло. Впрочем, в текущих условиях ускорение инфляции вполне способно перерасти в стагфляцию, которая представляет собой сочетание гиперинфляции и торможения экономики, неизбежно разрушающее здоровый деловой цикл.

Обоснованы ли инфляционные опасения

Все эти теоретические соображения вполне очевидны на уровне здравого смысла. Однако в связи с ними появляется вполне практичный вопрос о том, что будет с накоплениями в долларах США и с долларовыми активами в ближайшем и отдаленном будущем. Иными словами, разговор идет о том, стоит ли уже сейчас избавляться от североамериканской валюты. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Прежде всего, не будем забывать, что процесс инфляции, то есть повышение общего уровня цен на товары и услуги в длительном периоде, характерен для рыночной экономики, взаиморасчеты в которой проводятся посредством фиатных (необеспеченных) денег. Противоположный инфляции процесс дефляции в современном мире встречается редко и обычно носит непродолжительный характер.

К слову, на фоне коронавирусного кризиса стоимость фьючерсов на золото в официально не обеспеченных им долларах заметно возросла. Указанный фактор и экстренное понижение уровня процентной ставки ФРС способствовали их подъему до максимального уровня почти за девять лет. Для самых консервативных инвесторов желтый металл до сих пор остается единственными "истинными" деньгами и способом сохранения капитала.