"Золото для бедных". Почему стали расти цены на серебро

Золото и серебро испокон веков считались основными ценностями. Более того, эти два драгоценных металла очень долгое время носили привычную монетарную функцию в виде золотой и серебряной монеты.
По вполне очевидным причинам менее ценное серебро вполне справедливо именовали "золотом для бедных". Вместе с тем при торговых расчетах вид драгоценного металла не имел принципиального значения, как и страна происхождения монеты. Решающую роль играло лишь точное содержание в них золота или серебра. К слову, большое разнообразие выпускаемых различными государствами монет породило профессиональных менял еще со времен Древней Греции. Представители этой профессии стали прообразом современных банкиров.
Однако стремительный технический прогресс существенно изменил традиционную роль золота и серебра в современном мире. Золото в полной мере сохранило за собой монетарную функцию. Оно до сих пор исполняет роль средства международных расчетов и "чрезвычайных денег". Что же касается серебра, то его уникальные физические свойства вкупе с относительно невысокой ценой сыграли с этим металлом злую шутку. В современном мире ключевым потребителем "белого металла" стали самые разнообразные отрасли промышленности. Особое значение в данном случае имеет спрос со стороны производителей электроники.
Исторически сложилось так, что центробанки многих стран мира в настоящее время не хранят монетарных запасов серебра. Это в значительной степени связано с тем, что этот металл проигрывает золоту в цене и занимает существенно больший объем при сопоставимой стоимости. Заметную роль в этом плане сыграл и долгосрочный период дефицита серебра в 80-х годах прошлого века.
Промышленный металл
Попутно стоит отметить, что спрос на серебро со стороны ювелирной промышленности достаточно стабилен. Но его величина в несколько раз ниже объемов промышленного потребления. Поэтому он не имеет решающего значения при формировании мировых цен на серебро.
Таким образом, при рассмотрении возможности инвестирования в физическое серебро или в производные инструменты на него всегда необходимо помнить, что мы имеем дело с промышленным металлом. Исходя из этой посылки, становится вполне объяснима та неоднородная динамика фьючерсов на золото и серебро, которую мы наблюдаем в ходе текущего экономического кризиса.
Коль скоро современный Китай именуется "мировой фабрикой", объемы глобального потребления промышленных металлов в значительной степени связаны с динамикой промышленного производства именно в этой стране. Резкий месячный спад этого показателя на фоне первой вспышки коронавирусной инфекции пришелся на февраль 2020 года. В тот месяц его падение составило целых 13,5%. В марте объемы промышленного производства КНР сократились уже всего лишь на 1,1%. А с апреля по июнь их коррекционное повышение находилось в диапазоне 3,9–4,8%.
Надо отметить, что процесс резкого спада и последующего восстановления объемов промышленного производства в Китае вполне допустимо экстраполировать и на всю мировую экономику с временным лагом в один-два месяца. На это вполне красноречиво указала волна массовой приостановки автосборочных производств в КНР, которая с некоторой задержкой прокатилась по всему миру.
К слову, резкий мартовский спад мировых цен на платину и палладий оказался сопоставим с сильной просадкой стоимости фьючерсов на серебро. Оба упомянутых металла также относятся к разряду промышленных и широко используются при производстве автомобильных катализаторов.
Что же касается фьючерсов на золото, то они очень быстро отыграли свой относительно сдержанный мартовский спад, который составил порядка 15%. А уже в апреле они начали обновлять свои многолетние максимумы. Подобная динамика выглядит вполне закономерной. Цене на монетарный металл "положено" быть устойчивой. Более того, она должна расти в периоды нестабильности и острых экономических потрясений.
Потенциал роста исчерпан?
Возвращаясь к среднесрочной динамике фьючерсов на серебро, можно констатировать, что самый тревожный момент для них уже миновал. К середине марта они просели от максимального февральского уровня почти на 40%. Но через три месяца они сумели полностью отыграть свои недавние потери. А к середине июля эти контракты обновили свой четырехлетний максимум. Примерно в то же время появилось сообщение о том, что ВВП Китая возобновил повышение во втором квартале и вырос на 3,2% при расчете год к году.
В середине 2020 года было бы еще слишком рано говорить о возобновлении роста мировой экономики. Очень хорошим вариантом до конца текущего года стало бы нивелирование ее просадки до уровня, предшествовавшего началу глобальной пандемии коронавируса COVID-19. Однако даже такой сценарий пока что выглядит излишне оптимистичным.
Исходя из этого соображения, фьючерсы на серебро уже реализовали свой среднесрочный потенциал роста и даже несколько превысили его. Поэтому на временном горизонте до конца 2020 года они с большой долей вероятности перейдут в состояние консолидации в средней части диапазона $18–21 за тройскую унцию. В качестве ближайшей технической цели для них выступает значимый ценовой уровень $20. Но дальнейшее среднесрочное повышение этих контрактов может быть ограничено по уже упомянутым фундаментальным причинам.