"Золото для бедных". Почему стали расти цены на серебро

Золото и серебро испокон веков считались основными ценностями. Более того, эти два драгоценных металла очень долгое время носили привычную монетарную функцию в виде золотой и серебряной монеты.

По вполне очевидным причинам менее ценное серебро вполне справедливо именовали "золотом для бедных". Вместе с тем при торговых расчетах вид драгоценного металла не имел принципиального значения, как и страна происхождения монеты. Решающую роль играло лишь точное содержание в них золота или серебра. К слову, большое разнообразие выпускаемых различными государствами монет породило профессиональных менял еще со времен Древней Греции. Представители этой профессии стали прообразом современных банкиров.

Однако стремительный технический прогресс существенно изменил традиционную роль золота и серебра в современном мире. Золото в полной мере сохранило за собой монетарную функцию. Оно до сих пор исполняет роль средства международных расчетов и "чрезвычайных денег". Что же касается серебра, то его уникальные физические свойства вкупе с относительно невысокой ценой сыграли с этим металлом злую шутку. В современном мире ключевым потребителем "белого металла" стали самые разнообразные отрасли промышленности. Особое значение в данном случае имеет спрос со стороны производителей электроники.

Исторически сложилось так, что центробанки многих стран мира в настоящее время не хранят монетарных запасов серебра. Это в значительной степени связано с тем, что этот металл проигрывает золоту в цене и занимает существенно больший объем при сопоставимой стоимости. Заметную роль в этом плане сыграл и долгосрочный период дефицита серебра в 80-х годах прошлого века.

Промышленный металл

Попутно стоит отметить, что спрос на серебро со стороны ювелирной промышленности достаточно стабилен. Но его величина в несколько раз ниже объемов промышленного потребления. Поэтому он не имеет решающего значения при формировании мировых цен на серебро.

Таким образом, при рассмотрении возможности инвестирования в физическое серебро или в производные инструменты на него всегда необходимо помнить, что мы имеем дело с промышленным металлом. Исходя из этой посылки, становится вполне объяснима та неоднородная динамика фьючерсов на золото и серебро, которую мы наблюдаем в ходе текущего экономического кризиса.