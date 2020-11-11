Власти Москвы планируют вновь обсудить меры поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют вновь обсудить меры поддержки для малого бизнеса в связи с новыми ограничениями. Из-за ситуации с коронавирусом серьезно пострадали предприятия общественного питания, гостиницы и торговые центры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"На сегодняшний день торговля и услуги по сравнению с прошлым годом снизились на 3-3,5%, небольшой объем. Но при этом надо понимать, что есть сектора [экономики], где снижение значительно больше - общепит, гостиницы, торговые центры, розничная торговля. Там снижение достаточно большое. Конечно, COVID-19 набрал для экономики серьезные минусы, сегодняшняя ситуация не улучшает эти показатели. Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущие периоды, будем думать, как сейчас поддержать бизнес", - сказал Собянин.