В США заявили, что покупка ByteDance Musical.ly связана с рисками для нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Приобретение китайской компанией ByteDance соцсети Musical.ly, которая впоследствии была объединена с TikTok, связано с рисками для национальной безопасности США. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении официального представителя Минфина Моники Кроули.

"Министерство финансов по-прежнему сосредоточено на разрешении рисков национальной безопасности, связанных с приобретением ByteDance Musical.ly в соответствии с указом президента от 14 августа. Мы четко дали понять ByteDance, какие шаги необходимы для того, чтобы достичь этого разрешения", - отметила она, не указав деталей.

ByteDance во вторник сообщила, что подала ходатайство в апелляционный суд США из-за решения американских властей ограничить работу принадлежащего компании приложения TikTok. В нем отмечается, что после того как 14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов в Соединенных Штатах, компания многократно связывалась с американскими властями, предлагая им варианты устранения проблем с конфиденциальностью и безопасностью данных пользователей.

Ограничения работы TikTok в США

Власти США ранее заявляли, что намерены с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в Соединенных Штатах.

19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.