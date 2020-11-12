Глава РФПИ считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста экономики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста мировой экономики.

"Мы хотим восстановления мировой экономики. Мы очень зависим от мировой экономики, добыча нефти зависит от мировой экономики. Мы хотим окончания торговых споров, пандемии коронавируса. Мы заинтересованы в производстве разных вакцин. Мы полагаем, что следующий год может стать прорывным в восстановлении роста экономики", - сказал он в четверг в интервью телеканалу CNBC.

Он добавил, что восстановление темпов роста мировой экономики является очень важным для России и вообще всего мира, а также для создания рабочих мест. Такие торговые конфликты, как между США и Китаем, имеют плохие последствия для мировой экономики, подчеркнул Дмитриев.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.