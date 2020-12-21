Ресторанный рейтинг "Мишлен". История и критерии оценки

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году столичные рестораны оценят инспекторы компании "Мишлен". По его словам, столица "станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin guide - самый известный ресторанный рейтинг в мире". ТАСС подготовил материал об этом справочнике.

История

В 1900 году французская компания "Мишлен" - мировой лидер по производству шин, основанная в 1889 году, - начала выпускать бесплатные карманные путеводители для автомобилистов, призванные сориентировать их в поиске стоянок, заправочных, закусочных, отелей и др. На тот момент рядом с наименованием заведения ставилась звездочка, означавшая высокие цены. С 1926 года компания сосредоточилась на составлении рейтингов ресторанов с авторской кухней. В 1930-х годах была принята новая система присуждения звезд, которая действует до сих пор.

До 2005 года в рейтинге присутствовали только западноевропейские рестораны в больших городах, затем были добавлены заведения Нью-Йорка и других мегаполисов США, а с 2008 года - Японии. В 2008 году в рейтинг также попал ресторан Allegro в Праге - первый из стран бывшего соцлагеря.

Ресторанный рейтинг известен так же как "Красный гид" (выпускается в красной обложке; издается также "Зеленый гид" с перечислением достопримечательностей города для планирования отдыха).

Звезды, критерии оценки

Согласно сайту michelinfood.ru, одна звезда (по виду напоминает необычный цветок) говорит о том, что ресторан предлагает хорошую кухню. Две звезды свидетельствуют об отличной еде, чтобы попробовать ее, стоит изменить маршрут и заехать в ресторан. Три звезды характеризуют ресторан как заведение, которое стоит посетить специально, а работу шеф-повара как отличную. Если повар меняет место работы, он сохраняет звезду, что повышает его ценность как специалиста.

Рестораны оценивают инспекторы "Мишлен" инкогнито. Ежегодно один человек посещает больше 1 000 заведений, некоторые из них повторно. В случае снижения качества блюд, ранее выставленная оценка может быть ликвидирована, и ресторан выбывает из рейтинга. При этом его владельцы не имеют права рекламировать награду, о ней можно узнать только из гида. Известно, что некоторые заведения отказываются от звезд, так как после их присуждения они вынуждены увеличивать цену блюда и уменьшать порции, чтобы поддерживать престижный статус. Часто это негативно сказывается на их посещаемости.

На сегодняшний день в целом больше всего звезд получили рестораны во Франции, при этом лидером по количеству трехзвездных заведений является Токио.

Критерии оценки не афишируются, это коммерческая тайна гида. Однако из СМИ известно, что они распространяются не только на кухню (большое значение, в частности, имеет экологическая чистота продуктов), но и на обстановку и атмосферу заведения, качество обслуживания, столовые приборы.